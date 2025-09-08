Собственниц зоогостиницы в Чехове задержали за жестокое обращение с собаками

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Собственницы зоогостиницы для собак в Чехове задержаны по подозрению в жестоком обращении с животными и мошенничестве. Об этом сообщает телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

Как установило следствие, организаторы гостиницы вводили владельцев животных в заблуждение. За денежную плату пострадавшим обещали внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях.

В результате выяснилось, что собаки жили в недопустимо маленьких клетках. При этом одномоментно в помещении находились порядка 30 животных в антисанитарных условиях. Кроме того, среди работников гостиницы не было кинологов, а от собственников питомцев скрывалось применение электрошоковых ошейников.

"За свои услуги по передержке и воспитанию подозреваемые брали оплату в среднем 5 тысяч рублей за сутки, при этом животные находились у них по 2–3 месяца", – уточняется в сообщении.

Потерпевшими признаны 15 владельцев собак, продолжается работа по установлению всех пострадавших. Следствие 9 сентября намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.

О том, что в частной передержке в Подмосковье жестоко обращались с животными, рассказали сами хозяева собак. Они сообщили, что сотрудницы издевались над питомцами и оставляли их в тесных клетках с нечистотами. Среди пострадавших оказались певица Mona и блогер Эльдар Джарахов.

По данному факту начали проверку сотрудники прокуратуры, позже было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место, где содержались животные, а также изучили документацию.

