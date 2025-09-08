08 сентября, 20:35Происшествия
Собственниц зоогостиницы в Чехове задержали за жестокое обращение с собаками
Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"
Собственницы зоогостиницы для собак в Чехове задержаны по подозрению в жестоком обращении с животными и мошенничестве. Об этом сообщает телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.
Как установило следствие, организаторы гостиницы вводили владельцев животных в заблуждение. За денежную плату пострадавшим обещали внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях.
В результате выяснилось, что собаки жили в недопустимо маленьких клетках. При этом одномоментно в помещении находились порядка 30 животных в антисанитарных условиях. Кроме того, среди работников гостиницы не было кинологов, а от собственников питомцев скрывалось применение электрошоковых ошейников.
"За свои услуги по передержке и воспитанию подозреваемые брали оплату в среднем 5 тысяч рублей за сутки, при этом животные находились у них по 2–3 месяца", – уточняется в сообщении.
Потерпевшими признаны 15 владельцев собак, продолжается работа по установлению всех пострадавших. Следствие 9 сентября намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.
О том, что в частной передержке в Подмосковье жестоко обращались с животными, рассказали сами хозяева собак. Они сообщили, что сотрудницы издевались над питомцами и оставляли их в тесных клетках с нечистотами. Среди пострадавших оказались певица Mona и блогер Эльдар Джарахов.
По данному факту начали проверку сотрудники прокуратуры, позже было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место, где содержались животные, а также изучили документацию.
В Чехове нашли второй дом зоогостиницы, на которую пожаловались владельцы собак