06 сентября, 16:05

Происшествия

Сухая растительность загорелась в Крыму на площади 150 га

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Сухая растительность загорелась около села Камышинка в Симферопольском районе Крыма. Площадь пожара составляет 150 гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечены аэромобильная группировка ведомства, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства. Авиация сбросила уже 15 тонн воды.

При этом тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка и создаются минерализованные полосы.

Всего в ликвидации огня задействованы 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Ранее в поселке Лазурное в городском округе Алушта загорелась сухая трава. По данным МЧС РФ, ликвидации возгорания мешали труднодоступная местность, скальный массив и сильный порывистый ветер.

Позже стало известно о стабилизации ситуации в Алуште. На тот момент наблюдались только отдельные очаги тления и горения непосредственно в очаге пожара.

происшествияпожаррегионы

