Autonews: злоумышленники в РФ чаще всего угоняли автомобили Kia и BMW

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России чаще всего крадут автомобили Kia, BMW, Hyundai, Renault, Toyota и Lexus, сообщает портал Autonews со ссылкой на данные страховых компаний.

Уточняется, что эти марки зачастую уводят для разбора на запчасти из-за высокого спроса на детали. Также злоумышленники угоняют китайские бренды Geely и Chery.

При этом в страховых компаниях журналистам передали противоречивые данные. Например, в одной из них указали, что за первые 5 месяцев 2025 года число угонов иномарок выросло на 30%. Однако, по информации другой фирмы, летом было зафиксировано двукратное снижение краж. В третьей вовсе не зафиксировали значительных изменений по сравнению с итогами прошлого года.

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по количеству краж, в группу риска также входят Курская, Астраханская, Свердловская, Ульяновская области и Удмуртская Республика.

Ночью большая часть краж совершается с придомовых территорий, днем – с парковок у торговых центров. Эксперты указали, что китайские автомобили остаются для угонщиков менее привлекательными из-за сложностей с перепродажей, а также отсутствием развитого рынка запчастей.

Владельцам популярных у угонщиков автомобилей посоветовали проявлять особую бдительность при парковке, поскольку современные системы защиты не всегда спасают от целевых краж.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в похищении машины и оружия. В полицию обратился местный житель, который рассказал, что он оставил автомобиль с ключом зажигания в замке и ушел в магазин.

Когда он вернулся, на месте не было ни машины, ни пистолета, оставленного внутри авто. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей.

