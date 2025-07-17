ТАСС: актер Максим Архипов задержан за угон машины в ТиНАО

кадр из сериала "Морские дьяволы"; режиссер – Алексей Праздников, Сергей Басин, Кирилл Капица; производство – "Гамма-продакшн" по заказу телеканала НТВ

Полицейские задержали актера Максима Архипова по обвинению в угоне автомобиля Toyota RAV4 в поселении Внуковское в ТиНАО, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, актер угнал машину еще год назад. Тогда владелица написала заявление в полицию. Спустя 8 месяцев Архипов был установлен и задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В пресс-службе столичного главка МВД России агентству также рассказали, что причастный к краже дорогостоящего автомобиля с парковки в ноябре 2024 года установлен.

"Задержанному избрана мера пресечения. Ведется следствие", – сообщили там, не уточнив подробности.

Ранее москвич угнал патрульный автомобиль Росгвардии в районе Велозаводской улицы. Как утверждали журналисты, мужчина проник в салон, извлек магнитолу и блок управления печкой, после чего начал движение.

Правоохранители задержали злоумышленника. Он не смог объяснить свои действия.