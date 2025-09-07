Новости мира: минимум 5 человек погибли без вести в результате стихийного бедствия

По меньшей мере 5 человек погибли и 100 пропали без вести в результате стихийного бедствия на севере Индии. Там произошел потоп, который вызывали проливные дожди. Нормальная жизнь нарушена в популярной у туристов деревне в Гималаях. Разрушены дома. Улицы завалены обломками. В некоторых местах грязь доходит до крыш. Нарушено движение транспорта. Люди вынуждены покидать свое жилье. Идет поисково-спасательная операция.

Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в штате Индиана в США. Предварительно, загорелся склад с химическими веществами. Очевидцы рассказали о нескольких взрывах. Тушить пламя стянули экстренные службы из нескольких соседних округов. Завод расположен в промышленной зоне. Дорогу к ней полностью перекрыли. Власти пока не стали эвакуировать жителей. Им рекомендовали оставаться дома, закрыть окна и выключить кондиционеры. По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, токсичное облако распространилось на четыре километра от эпицентра пожара. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.