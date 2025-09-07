Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 13:30

Происшествия

Новости мира: минимум 5 человек погибли без вести в результате стихийного бедствия

Новости мира: минимум 5 человек погибли без вести в результате стихийного бедствия

В подмосковном Чехове допросили сотрудников частной зоогостиницы

В подмосковном Чехове задержали владелицу частной зоогостиницы DogTown

Активиста в костюме лебедя задержали на Патриарших прудах в Москве

Новости регионов: в Геленджике свыше 100 пожарных ликвидируют возгорание сухой травы

Крупный пожар вспыхнул в Геленджике

Пожар произошел в жилом доме в Чертанове

Новости регионов: гигантский пылевой смерч сформировался в Краснодарском крае

Стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц одного из бутиков в Москве

Новости регионов: в Красноярске задержали мужчину, устроившего поджог на дороге

По меньшей мере 5 человек погибли и 100 пропали без вести в результате стихийного бедствия на севере Индии. Там произошел потоп, который вызывали проливные дожди. Нормальная жизнь нарушена в популярной у туристов деревне в Гималаях. Разрушены дома. Улицы завалены обломками. В некоторых местах грязь доходит до крыш. Нарушено движение транспорта. Люди вынуждены покидать свое жилье. Идет поисково-спасательная операция.

Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в штате Индиана в США. Предварительно, загорелся склад с химическими веществами. Очевидцы рассказали о нескольких взрывах. Тушить пламя стянули экстренные службы из нескольких соседних округов. Завод расположен в промышленной зоне. Дорогу к ней полностью перекрыли. Власти пока не стали эвакуировать жителей. Им рекомендовали оставаться дома, закрыть окна и выключить кондиционеры. По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, токсичное облако распространилось на четыре километра от эпицентра пожара. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоДарья ТащинаЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика