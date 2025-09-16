Блогер Сидоропуло пойдет под суд в Москве за мошенничество на 8,3 млн руб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Андрей Сидоропуло, обвиняемый в мошенничестве и легализации 8,3 миллиона рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Известно, что на стадии предварительного расследования прокурор составил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, из-за чего дело в отношении блогера было выделено в отдельное производство.

Блогера задержали в августе прошлого года. По версии следствия, Сидоропуло, действуя в составе организованной группы, разместил в Сети платный авторский курс "Арбитраж трафика". Злоумышленники обещали гарантированный доход, а блогер заявлял, что лично будет помогать и отвечать на вопросы учеников.

Пострадали не менее 40 граждан, которые заплатили от 48,8 до 389,9 тысячи рублей за образовательные курсы. В общей сложности ущерб составил свыше 8,3 миллиона рублей. Чтобы легализовать денежные средства, обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей.

