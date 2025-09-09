Суд взыскал имущество блогера Качура в доход государства

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kachur_kirill_ (Кирилл Качур признан в РФ иноагентом)

Суд в Москве взыскал в доход государства имущество экс-следователя и блогера Кирилла Качура (признан в РФ иноагентом) и аффилированных с ним лиц на общую сумму 247 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Генпрокуратура попросила обратить в доход государства 11 активов, среди которых были земельные участки, здания и помещения. По информации ведомства, Качур приобрел недвижимость, используя незаконные доходы, и оформил их в том числе на аффилированных с ним лиц.

Качур был признан иностранным агентом в ноябре 2023 года. Как уточнили в Минюсте, он выступал против проведения СВО на Украине. По последним данным, он проживает в Черногории.

Блогер также заочно арестован в России и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве, взяточничестве и других преступлениях.