Журналисты Губин и Еловский попали в реестр иноагентов РФ

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Минюст признал иноагентами журналистов Дмитрия Губина и Дмитрия Еловского, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в перечень иностранных агентов попали юрист Кирилл Качур, журналист Андрей Солдатов и политолог Мария Снеговая.

По данным ведомства, все они выступали против проведения спецоперации РФ на Украине. Кроме того, продолжили в министерстве, они проживают за пределами территории России.

Ранее стало известно, что историк Евгений Понасенков (признан в РФ СМИ-иноагентом) подал в суд новый иск об отмене статуса иностранного агента.

В суде уточнили, что он распространял материалы иностранных СМИ-иноагентов. Помимо этого, он с мая 2019 по январь 2022 года якобы получал деньги от издательства АСТ, которое является получателем иностранного финансирования.

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