Генпрокуратура просит суд арестовать имущество рыбколхоза "Восток-1"

Фото: depositphotos/andreyuu

Генеральная прокуратура России попросила арбитражный суд Приморского края арестовать имущество АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", в том числе принадлежащие ему суда и активы бенефициара, бывших и нынешних акционеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы иска.

Арест имущества запрашивается по иску Генпрокуратуры к "Востоку-1" и его контролирующим лицам, в рамках которого прокуроры требуют взыскать с рыболовецкого колхоза свыше 37,6 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам, после чего обратить предприятие в доход государства.

Помимо самого колхоза, ответчиками в иске указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и действующих акционеров предприятия, в том числе гражданин Белиза и резидент США Валерий Шегнагаев – именно его ГП считает реальным бенефициаром. Помимо них, ответчиками также указаны четыре физлица, включая гендиректора Александра Сайфулина, и три компании: американская North Pacific Corporation и корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation.

Прокуроры также просят запретить реорганизацию "Востока-1", сделки с его имуществом, изменение договоров предприятия с Росрыболовством и еще несколько действий. Суд пока не рассмотрел данное ходатайство.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с просьбой обратить в доход государства активы группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), которая владеет брендами "Яшкино" и "Кириешки".

Ответчиками по данному иску выступают не только АО "Кондитерус Ком", но и украинец Николай Штенгелов вместе с сыном Денисом. Оба уехали из России более 10 лет назад. В качестве заинтересованных лиц выступает 58 компаний.