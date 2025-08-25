В России признали нежелательной НПО International Baccalaureate

Фото: 123RF/mistervlad

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что цель организации заключается в формировании российской молодежи по западным стандартам. В частности, обучение, предлагаемое этой НПО, включает навязывание своего видения исторических событий, искажение общеизвестных фактов, антироссийскую пропаганду и разжигание межнациональной вражды.

Более того, идеологи антироссийских проектов объявили организацию лидером международных общеобразовательных программ, которые дают выпускникам возможность поступить в почти все вузы мира. НПО предлагает абитуриентам доступ к более чем пяти тысячам учебных заведений в США, Канаде, Австралии, Великобритании и некоторых европейских странах.

При этом после начала спецоперации на Украине учебные материалы были адаптированы в соответствии с русофобской позицией коллективного Запада. Например, в них появились призывы к международной изоляции России и дискредитация российской армии.

Представители International Baccalaureate также продвигают нетрадиционные ценности, которые основываются на идеологии запрещенных экстремистских групп, добавили в ГП.

Ранее соответствующий перечень пополнили Йельский университет, Норвежский Хельсинкский комитет и украинский благотворительный фонд "Армия SOS" (признан в РФ экстремистским, ликвидирован).

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность Йельского университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду страны и подрыв основ российской экономики.

Кроме того, университет ведет работу по правовому обоснованию изъятия российских активов для финансирования украинских войск.