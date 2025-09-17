Столичный суд вынес приговор 6 фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 22:30

Суд в Москве вынес приговор 6 фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой. Опасный фастфуд продавался в кафе быстрого питания на улице Софьи Ковалевской в 2023 году.

Его производила компания, чье руководство не соблюдало необходимые санитарные нормы. При этом владелец кафе знал о нарушениях, но не принял необходимых мер.

В результате отравились 50 человек, 30 из которых оказались в больнице. Учредители и сотрудники кафе признаны виновными. Их приговорили к срокам от 2 до 3 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

