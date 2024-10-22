В Санкт-Петербурге ребенок выкинул мусор из окна дома на коляску с младенцем

Фото: телеграм-канал Baza

Житель Санкт-Петербурга по имени Александр рассказал, что его дочь, спавшая в коляске, чуть не пострадала из-за выброшенного из окна мусора – он упал в нескольких сантиметрах от них. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ру".

Мужчина сказал, что пакет с отходами выкинул ребенок, однако он не знает, с какого этажа. После соответствующей публикации в домовых чатах родители вышли с ним на связь и извинились, поэтому он не стал обращаться в полицию. Александр также планирует узнать возраст ребенка и его мотивы после встречи с ним и его родителями.

"(Планируем. – Прим. ред.) просто пообщаться. Без негатива или каких-то плохих намерений", – уточнил мужчина.

Он также призвал родителей помнить, что дети не всегда думают о последствиях своих поступков.

"Важно говорить с детьми о последствиях поступков. Важно научить ребенка ставить себя на место другого человека", – подытожил Александр.

Ранее 9-летний мальчик сбросил с балкона пятого этажа дома в Старой Руссе Новгородской области стекло. В результате трехлетняя девочка, которая в это время выходила с родителями из аптеки на первом этаже, получила травмы и скончалась в больнице.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова выразила соболезнования матери и родственникам погибшей.