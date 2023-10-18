Юрист напомнил о штрафах за выброшенный из окон мусор

В Сети появилось видео, на котором мусорный пакет, выброшенный из окна подмосковной многоэтажки, приземляется на припаркованную рядом машину. Мешок повредил крышу автомобиля и едва не задел прохожих. Разбираемся вместе с юристом, что грозит за подобное правонарушение.



"До мусоропровода дойти тяжело?"

Видео с падающим из окна мусором быстро разлетелось по Сети: на кадрах два человека проходят мимо припаркованной машины и именно в этот момент на крышу авто падает мешок. Самих прохожих чудом не задело.

Инцидент вызвал у пользователей бурную реакцию – многие призвали срочно найти нарушителя и привлечь его к ответственности.

"Нужно заявление от прохожих и владельца авто. И нарушителей накажут по статье "Порча чужого имущества", – считает пользователь с ником Уэйд Уилсон.



Марина Баринова пользователь Сети Нужно посмотреть – вдруг в мусоре будут чеки или квитанции с ФИО, по которым можно найти нарушителя.

"Ужас и кошмар! Страшно ходить под окнами", – возмутилась Виктория Данилова.

"В нашем доме арендаторы из окна седьмого этажа сбрасывали матрасы, постельное белье и подушки. Правда, в этот момент у нас старый лифт меняли на новый, и им просто было лень таскать все по лестнице. Когда я спросила, зачем они это делают, мне ответили: "А что такого?" – рассказала москвичка Алла Косорукова.



Ирэна Штефан пользователь Сети Сосед с пятого этажа регулярно так же делает. Летит все: от бутылок до матрасов.

Других возмущает, что люди не доходят до специальных контейнеров во дворе дома и оставляют мусор у подъезда.

"Это не новость. Сейчас все больше бросают из окон, выставляют на лестнице или у входа в подъезд", – написал Юрий Хар.

"До мусоропровода людям дойти тяжело. У нас на первом этаже оставляют пакеты, потому что знают, что "Жилищник" уберет. Какие-то маргиналы бросают бутылки и окурки", – также пожаловалась Ирина Никитина.



Накажут рублем

За выброс мусора в неположенном месте грозят административные штрафы, а если нарушитель еще и испортит отходами чужое имущество, санкции ужесточаются. Об этом Москве 24 рассказал юрист Владимир Постанюк.

Он уточнил, что за выброс мусора из окна жилого дома ответственность наступает по статье 6.4 КоАП РФ – она подразумевает штраф для физлиц от 500 до тысячи рублей. Если правонарушение повторяется, то сумма вырастает до двух тысяч.

При этом выбрасывать что-либо нельзя и из окон машины, напомнил юрист.



Владимир Постанюк юрист С 2023 года за выброс мусора из легковых автомобилей полагаются штрафы в размере 10–15 тысяч рублей для физических лиц. В случае рецидива виновника ждет штраф в двойном размере. Если же мусор сгружается из грузовых автомобилей, то физлицо оштрафуют на 40–60 тысяч.

Иногда выброс мусора вредит здоровью человека или имуществу – например, брошенный окурок становится причиной пожара. В этом случае штраф для гражданина по статье 20.4 КоАП "Нарушение требований пожарной безопасности" составляет до 5 000 рублей, для юридического лица – до 400 000 рублей.

"Кроме того, пострадавшая сторона может подать иск о возмещении ущерба и отсудить уже совсем иные суммы. Если в результате выбрасывания мусора был причинен тяжкий вред здоровью или погиб человек, то виновный привлекается к уголовной ответственности", – подчеркнул юрист.

Чтобы призвать нарушителя к ответу, потребуются конкретные доказательства, например фотографии, видеоматериалы, показания свидетелей, которые фиксируют факт произошедшего. Если же речь идет об автомобиле, то подойдет съемка с видеорегистратора. А после сбора доказательств нужно просто обратиться в полицию с заявлением, заключил эксперт.