Школьник сбросил с балкона стекло и попал им в девочку в Старой Руссе

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Девятилетний мальчик сбросил с балкона пятого этажа дома в Старой Руссе Новгородской области стекло, из-за чего трехлетняя девочка получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова.

По информации прокуратуры, 5 мая школьник скинул из окна стекло, которое хранилось на балконе квартиры. В это время девочка выходила с родителями из аптеки на первом этаже этого дома. В результате она получила травмы и попала в реанимацию, рассказали правоохранители.

Как указала Ефимова, пострадавшая 7 мая скончалась в медучреждении. Детский омбудсмен выразила соболезнования матери и родственникам погибшей.

Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик состоит на учете в полиции, а также у психиатра. В новгородской прокуратуре агентству уточнили, что в отношении семьи школьника продолжается проверка.

Ранее сообщалось, что прохожий ударил девочку в подмосковных Люберцах, после чего скрылся с места происшествия. Нападавшего задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").