СК возбудил уголовное дело после нападения прохожего на девочку в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство" из-за нападения неизвестного на девятилетнюю девочку в Люберцах, сообщает подмосковный главк СК РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в Сети был размещен видеоролик, на котором девочка шла со своими сверстниками по тротуару. Навстречу им двигался мужчина, который без причины ударил ребенка и скрылся с места происшествия.

В настоящий момент на причастность к совершению преступления проверяется мужчина 1999 года рождения.

Ранее полицейские задержали старшеклассника из Петрозаводска, который предположительно, напал с ножом на двух несовершеннолетних девушек. Пострадавшие доставлены в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.