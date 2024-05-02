Задержан подозреваемый в нападении на ребенка в Люберцах

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Подозреваемый в нападении на девятилетнюю девочку в подмосковных Люберцах задержан. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, на одной из улиц мужчина из хулиганских побуждений неожиданно ударил проходившего мимо ребенка. Нападавшего задержали граждане, которые стали свидетелями инцидента. Однако из-за того, что злоумышленнику требовалась медпомощь, его отправили в больницу, а позже доставили в полицию для проведения проверки, говорится в публикации.

О нападении на девочку стало известно 2 мая. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").