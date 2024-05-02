02 мая, 18:58Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на ребенка в Люберцах
Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
Подозреваемый в нападении на девятилетнюю девочку в подмосковных Люберцах задержан. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, на одной из улиц мужчина из хулиганских побуждений неожиданно ударил проходившего мимо ребенка. Нападавшего задержали граждане, которые стали свидетелями инцидента. Однако из-за того, что злоумышленнику требовалась медпомощь, его отправили в больницу, а позже доставили в полицию для проведения проверки, говорится в публикации.
О нападении на девочку стало известно 2 мая. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").
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