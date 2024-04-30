Мужчина нанес ножевое ранение бывшей супруге в ТЦ на востоке Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина нанес ножевое ранение экс-супруге во время ссоры в ТЦ на Святоозерской улице, а затем скрылся с места происшествия. Столичный главк МВД РФ сообщает о случившемся на своем официальном сайте.

"Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. <...> По горячим следам он (нападавший. – Прим. ред.) был задержан сотрудниками полиции в городе Люберцы Московской области", – отмечается в публикации.

Следователи намерены выяснить все детали случившегося.

Ранее полиция задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве матери и бабушки в квартире на северо-востоке столицы.

Соседи сообщили правоохранителям, что из квартиры доносятся крики о помощи. Сотрудники правопорядка, прибывшие на место, получили разрешение на проникновение внутрь. В квартире они увидели тела женщин. Погибшими оказались 59-летняя мать нападавшего и его бабушка 1937 года рождения.

