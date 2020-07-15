"С балкона летят кастрюли, ножи и стаканы": почему жители Одинцова боятся выходить из дома

Жители подмосковного Одинцова жалуются на вылетающие с балкона одного из жилых домов кастрюли, стеклянные тарелки, ножи и другую кухонную утварь. В управляющей компании уже выясняют обстоятельства происходящего. Разбираемся, что творится под окном странной квартиры и какую ответственность может понести нарушитель за подобные выходки.

Жилец с характером

По словам одной из местных жительниц, написавшей о происшествии в паблике во "ВКонтакте", странные предметы уже неделю летят с балкона на четвертом этаже по адресу Северная, 54. "Ночью и днем есть большая вероятность получить чем-то по голове. Во дворе играет много детей, рядом детская площадка. Бросают и перед людьми, и перед авто. Периодически дворники все убирают, на фото уже малая часть сюрпризов", – жалуется женщина.

Очевидец Артем Попков рассказал Москве 24, что четыре дня назад был по делам в Одинцове у этого дома. Когда он выходил из машины, то услышал грохот, после чего очень удивился, увидев лежащую на земле кастрюлю.





Артем Попков очевидец Я подумал, что этого не может быть, и просто кто-то делает ремонт или уронили другой металлический предмет.

Мужчина посмотрел вверх, но из окон никто не выглядывал. "Тишина. Подумал про детей, обычно такие вещи от них происходят. Сомневаюсь, что взрослый адекватный человек будет кидать столовую утварь из окон", – рассказал Артем.

По мнению местной жительницы Евгении, это не проделки детей. "Это взрослая женщина не в себе. Выкидывает из окон все, что ей попадается под руку. Это кошмар", – написала Евгения в комментариях под постом. Сосед Аркадий также подтвердил Москве 24, что вещи действительно "летают уже несколько лет". Хотя сам он видел только вещи под окнами, попадали они туда вне его присутствия.





Аркадий очевидец Больше трех лет летают из окна то кастрюли, то косметика, то вещи…

Деревья, украшенные вещами, выброшенными из окна. Фото: предоставлено очевидцем

Евгения Сидорова, проживающая в соседнем подъезде, сообщила Москве 24, что в этой квартире живет одинокая женщина лет пятидесяти. Из рассказов соседки, живущей за стенкой, Евгения узнала, что у хозяйки странной квартиры есть и другие недостатки. "Она еще и любительница включать газ. В ее квартире газ уже перекрывали, но приехала ее сестра и все восстановила. Без родственников в психбольницу не забирают. Мать ее парализована, живет с сестрой, а где – неизвестно. Еще она постоянно топит весь стояк, хорошо хоть выкинула магнитофон, а так еще и Моцарт сутками играл", – рассказала Евгения.





Евгения Сидорова соседка С ней страшно жить по соседству. Видела один раз, как она выбрасывает вещи. Летят чашки, бокалы, иконы, сумки, бумага. У нас дерево около ее подъезда, как елка, украшено ее вещами.

По словам Евгении, один из предметов, вылетевших из окна третьего этажа, попал женщине в голову и проезжающую мимо машину. Пришлось вызвать полицию. Соседи сообщают, что они уже не раз вызывали участкового, который приходил с проверкой, но это не помогло – кастрюли продолжают летать. "Абсурд. Ждем, пока кто-то пострадает..." – жалуется одна из соседок.

В управляющей компании "Управление жилищного хозяйства" в городе Одинцово пояснили Москве 24, что уже выясняют обстоятельства сложившейся ситуации по адресу улица Северная, дом 54.





представитель управляющей компании "УЖК" Управляющая компания "УЖХ" разбирается в сложившейся ситуации, будет вызван участковый, с жильцами проведут разъяснительную работу. Также силами управляющей компании будет убран мусор во дворе.

Балкон вместо мусоропровода

Это уже не первый случай, когда люди выбрасывают мусор и разные предметы из окон жилых домов. Некоторые инциденты приводят к печальным последствиям. Так, 1 июня в Красногорске на голову маленькой девочки упал пакет с мусором, который с балкона выбросил мальчик. От удара стеклянной бутылкой девочка получила серьезную травму, ее пришлось оперировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Жительница этого дома в Красногорске Кристина в беседе с Москвой 24 рассказала, что выбрасывание мусора из окон квартир в ее микрорайоне – "обычная история".





Кристина жительница Красногорска С балкона кидают все что угодно: банки пивные, полные мусорные пакеты, даже памперсы летали. В моем доме падали у подъезда пятилитровые банки стеклянные. Недавно у нас загорелся балкон из-за окурка, брошенного сверху.

По словам Кристины, из-за отсутствия в домах мусоропровода (большинство жителей против его установки) соседи пользуются балконом. Несколько раз это заканчивалось повреждением машин, а теперь пострадал ребенок. Многие местные жители теперь перед входом в свой подъезд смотрят наверх.

Помните о безопасности

Начальник Управления социального развития Одинцовского района Наталья Караваева в диалоге с Москвой 24 рассказала, что, помимо вопроса административного правонарушения и уборки на территории, важно учитывать безопасность местных жителей. Караваева подчеркнула, что необходимо рассказывать детям на уроках ОБЖ о том, что нужно быть внимательными и не ходить под балконами.





Наталья Караваева начальник Управления социального развития Одинцовского района Мы часто говорим об опасности сосулек зимой, но неадекватные жители могут и сигарету бросить, или просто какой-то предмет может упасть, или крышу с балкона во время ветра может снести.

Также руководитель Управления подчеркнула, что "это просто недопустимо – выбрасывать мусор из окон и вести себя подобным образом". "Эти действия идут вразрез с человеческими ценностями и элементарным воспитанием. Если это делает человек с неуравновешенным психическим состоянием, тогда нужно обращаться в правоохранительные органы и вызывать врачей, которые зафиксируют заболевание. А если это элементарное хулиганство, здесь должна разбираться полиция", – подчеркнула Караваева.

В свою очередь, адвокат Денис Фролов пояснил Москве 24, что за подобные действия человек может получить штраф за административное правонарушение в размере до 1 500 рублей. Если при этом повреждается имущество (например машина, стоящая под окнами) или наносится вред человеку, то нарушитель, помимо возмещения ущерба в полном объеме, может понести уголовную ответственность. В случае смерти прохожего нарушителю может грозить наказание в виде срока заключения от 10 лет вплоть до пожизненного.