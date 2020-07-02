СК возбудил уголовное дело по факту сброса пакета мусора на ребенка

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сброса пакета с мусором из окна на малолетнюю девочку в Красногорске, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы подмосковного управления СК РФ Ольгу Врадий.

"Следственным отделом по Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения четырехлетней девочки тяжкого вреда здоровью по неосторожности", – рассказала Врадий.

Она добавила, что трое детей находились на подъездном балконе. Один из мальчиков сбросил пакет с мусором, в котором находилась пустая стеклянная бутылка. Он упал на девочку 2016 года рождения, которая с травмами была доставлена в больницу. Известно, что ребенка прооперировали.

"К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места, изъяты осколки бутылки и иные предметы", – отметила Врадий.

Ранее полиция начала проверку данного инцидента. Происшествие случилось по адресу: бульвар Космонавтов, дом 5.