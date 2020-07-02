Полиция начала проверку по поводу инцидента с брошенным на ребенка пакетом с мусором

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Полиция начала проверку в отношении инцидента с брошенным на ребенка пакетом мусора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по Московской области Татьяну Петрову.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – сообщила Петрова.

Полиции известно, что 1 июля в больницу доставили девочку 2016 года рождения. Во время прогулки на нее упал пакет с бытовым мусором, в котором находилась стеклянная бутылка. Инцидент произошел по адресу: бульвар Космонавтов, дом 5.

Петрова сообщила, что в настоящий момент установлена квартира, из которой был брошен пакет. В ней проживают женщина с восьмилетней дочерью и семилетним сыном. По словам женщины, друзья последнего, которые пришли к нему в гости, и выбросили этот пакет.

Ранее 7-летняя девочка утонула во время купания в подмосковной Коломне. Сообщалось, что на теле были обнаружены признаки утопления. По предварительным данным, она отдыхала со взрослыми и утонула, оставшись без присмотра.