Полиция начала проверку по поводу инцидента с брошенным на ребенка пакетом с мусором

10:13
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Полиция начала проверку в отношении инцидента с брошенным на ребенка пакетом мусора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по Московской области Татьяну Петрову.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – сообщила Петрова.
Полиции известно, что 1 июля в больницу доставили девочку 2016 года рождения. Во время прогулки на нее упал пакет с бытовым мусором, в котором находилась стеклянная бутылка. Инцидент произошел по адресу: бульвар Космонавтов, дом 5.
Петрова сообщила, что в настоящий момент установлена квартира, из которой был брошен пакет. В ней проживают женщина с восьмилетней дочерью и семилетним сыном. По словам женщины, друзья последнего, которые пришли к нему в гости, и выбросили этот пакет.
Ранее 7-летняя девочка утонула во время купания в подмосковной Коломне. Сообщалось, что на теле были обнаружены признаки утопления. По предварительным данным, она отдыхала со взрослыми и утонула, оставшись без присмотра.
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