Жительница дома, где девочке на голову упала бутылка, рассказала о соседях

13:26
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Жительница дома, где ранее маленькой девочке на голову кинули пакет с мусором, рассказала Москве 24, что соседи часто выкидывают из окон бытовые отходы.
Инцидент произошел 1 июля в микрорайоне Изумрудные холмы по адресу бульвар Космонавтов, дом № 5, в Красногорске. Семья проходила вдоль дома, когда из окна выбросили пакет с мусором. Стеклянная бутылка упала на голову малолетней девочке, она с травмами была доставлена в больницу.
Жительница этого дома Кристина в беседе с Москвой 24 рассказала, что в ее микрорайоне часто выбрасывают бытовые отходы из окон квартир, здесь это "обычная история". "С балкона кидают все что угодно: банки пивные, полные мусорные пакеты, даже памперсы летали. В моем доме падали у подъезда пятилитровые банки стеклянные. Недавно у нас загорелся балкон из-за окурка, брошенного сверху", – рассказала девушка.
По словам Кристины, мусоропровода в домах нет – большинство жителей против его установки. И многие соседи, не стесняясь, решают эту проблему по-своему: вместо того чтобы дойти до мусорных баков, пользуются балконом в квартире. "Несколько раз у нас так машины портили. Теперь вот случилась серьезная беда, ребенок пострадал. Да и вообще мы всегда, заходя домой, смотрим наверх", – отметила жительница микрорайона.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сброса пакета с мусором из окна на малолетнюю девочку в Красногорске. По данным СК, трое детей находились на подъездном балконе. Один из мальчиков сбросил пакет с мусором, в котором находилась пустая стеклянная бутылка.
Предмет упал на девочку 2016 года рождения. Ее с травмами доставили в больницу и прооперировали. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. За ним непрерывно наблюдают медики.
В Красногорске девочке разбило голову бутылкой, которую выкинули из окна
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