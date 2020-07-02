В Красногорске рассказали о состоянии девочки, на которую упала бутылка

В Красногорске девочке разбило голову бутылкой, которую выкинули из окна

Девочка, на голову которой упала бутылка в Красногорске, находится в удовлетворительном состоянии, заявили в пресс-службе главы города.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина рассказала, что в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома № 5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то выбросил из окна пакет с мусором. В этот момент внизу проходила молодая семья. Бутылка из пакета попала в голову четырехлетнему ребенку.

Девочку прооперировали. За ней непрерывно наблюдают медики.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Проведен осмотр места, изъяты осколки бутылки и иные предметы.

Как передает РИА Новости, начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейские установили квартиру, в которой живет женщина с восьмилетней дочерью и семилетним сыном.

Она объяснила, что к ее сыну пришли его друзья 6–8 лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона 23-го этажа. Все участники происшествия и их места жительства установлены, отметила Петрова.