Оставление пятерых маленьких детей без присмотра в Москве будет расследовать прокуратура

Фото: телеграм-канал Hue
Расследование дела о пятерых младенцах, найденных в квартире на северо-востоке столицы, будет контролировать прокуратура. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
"Прокурору Москвы поручено взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту обнаружения пятерых новорожденных детей в одной из квартир на улице Аргуновской, рожденных суррогатными матерями для последующей передачи в китайские семьи", – сказал сотрудник агентства.
Пятерых младенцев нашли днем во вторник, 23 июня. Помимо детей, в квартире была их няня, приезжая из Азии. Личности девушек, проживавших в квартире, а также родителей малышей устанавливаются.
По предварительной информации, дети были рождены суррогатными матерями. Младенцев должны были отправить в Китай, однако операция сорвалась из-за пандемии коронавируса, сообщают источники. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").
После случившегося детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская заявила, что в московских роддомах инициируют проверки.
Пятерых младенцев без родителей нашли в квартире на северо-востоке Москвы
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