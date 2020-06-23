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Происшествия

17:44

Дело о торговле людьми возбуждено после обнаружения пяти младенцев в столице

происшествия криминал

Фото: телеграм-канал Life Shot

Уголовное дело о торговле людьми возбудили после обнаружения пятерых маленьких детей в городе. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Согласно предварительным данным, найденным детям в квартире на северо-востоке Москвы от шести дней до полугода.

"С детьми находились две женщины, кем они им приходятся – уточняется. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми")", – добавила Нефедова.

Расследование дела сейчас взято на особый контроль. Как считают полицейские, этих детей родили суррогатные матери. Следственные действия продолжаются.

Пятерых детей нашли в квартире жилого дома на улице Аргуновской 23 июня. Соседи услышали детский плач и обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место работники экстренных служб нашли младенцев вместе с няней, являющейся приезжей из стран Азии.

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