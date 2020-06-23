Опубликовано видео из столичной квартиры, где обнаружили пятерых младенцев

18:11
На кадрах запечатлены сотрудники следственного управления, которые проводят экспертизу находящихся в помещении документов и шкафов.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, соседи услышали детский плач и вызвали полицию. Приехавшие сотрудники экстренных служб обнаружили младенцев вместе с няней, которая была приезжей из стран Азии. Назвать имена родителей малышей она не смогла.
Найденным детям было от шести дней до шести месяцев. Следователи устанавливают личности женщин, которые находились в квартире, а также выясняют, кто является родителями младенцев. По предварительным данным, родить детей могли суррогатные матери.
По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").
Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, здоровью детей ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением врачей в больнице.
Пятерых младенцев без родителей нашли в квартире на северо-востоке Москвы
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