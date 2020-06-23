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Общество

18:53

Телеканал Москва 24 показал эксклюзивные кадры из квартиры, где нашли младенцев

происшествия общество эксклюзив

Видео: телеканал Москва 24

Телеканал Москва 24 показал эксклюзивные кадры из квартиры, где нашли пятерых младенцев без родителей.

На видео запечатлен обыск, который продолжается в жилом помещении, а также женщина в маске. По квартире разложены детские вещи и игрушки.

Пятерых младенцев в квартире без родителей обнаружили во вторник, 23 июня. По информации источников, правоохранительные органы вызвали соседи после того, как услышали в квартире детский плач. Приехавшие на вызов сотрудники, помимо детей, обнаружили в квартире их няню – приезжую из Азии.

По предварительной информации, дети были рождены от суррогатных матерей. Согласно данным уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, в квартире были найдены три новорожденных, а также годовалый и двухлетний малыши.

Их здоровью ничего не угрожает, они находятся в больнице.

Личности женщин, находившихся в квартире с детьми, устанавливаются. Также сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто является родителями малышей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").

Найденные в Москве младенцы могут быть рождены суррогатными матерями

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