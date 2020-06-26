В московских роддомах проведут проверки после истории с найденными в квартире младенцами

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В московских роддомах инициируют проверки после истории с найденными в квартире пятью младенцами. Об этом заявила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

По данным омбудсмена, все пять младенцев были рождены от суррогатных матерей, которые подписали на них отказ. Нынешняя проверка вызвана опасениями, связанными с возможностью выявления аналогичных случаев.

"Я направила запрос в департамент здравоохранения, в прокуратуру, чтобы была назначена проверка в роддомах на получение детей по доверенности, чтобы выявить, где находятся дети, в каком состоянии", – сообщила Ярославская в интервью РИА Новости.

Она добавила, что, по мнению врачей, найденные младенцы сейчас находятся в хорошем состоянии. Их развитие проходит согласно возрасту.

Пятерых младенцев в квартире без родителей обнаружили в Москве во вторник, 23 июня. По информации источников, правоохранительные органы вызвали соседи после того, как услышали в квартире детский плач. Приехавшие на вызов сотрудники помимо детей обнаружили в квартире их няню – приезжую из Азии.

В данный момент устанавливается, кто является родителями малышей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").