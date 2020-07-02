Бросивший в Шереметьево детей мужчина из Комсомольска-на-Амуре предстанет перед судом

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Расследование уголовного дела в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, в январе этого года бросившего двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево, завершено, сообщает ТАСС.

Теперь Виктор Гаврилов предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение по статьям "Заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству, совершенное виновным лицом, которое имело возможность оказать помощь этим лицам, было обязано иметь о них заботу и само поставило их в опасное для жизни и здоровья состояние" и "Кража".

Ранее Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину.

26 января отец оставил двух мальчиков в возрасте 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Позже детей устроили в школу и детский сад в Комсомольске-на-Амуре. Они проживали у бабушки, пока 14 февраля их не передали матери.

Также по версии следствия, он украл деньги у своей знакомой. Задержан он был 13 февраля именно за кражу.