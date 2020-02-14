Оставленных в Шереметьево детей передали матери

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Братьев из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в столичном аэропорту Шереметьево, передали матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования Хабаровского края.

"Временная опека, оформленная на бабушку, больше не действует. Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что детей устроили в школу и детский сад, с ними по мере необходимости будут заниматься психологи.

13 февраля стало известно, что отца мальчиков задержали в Хабаровске. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в адрес бабушки поступали угрозы от отца детей. Уточнялось также, что они имели место и до инцидента в аэропорту. Следователи проверят эту информацию.

26 января мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. СК возбудил дело по факту оставления малолетних детей в опасности.

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми.

Следователи выяснили, что семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, в частности на время работы мужчины вахтовым методом. После мальчиков возвращали.

