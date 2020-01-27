Адвокат оценил, могут ли отдать матери брошенных отцом в Шереметьево детей

В минувшие выходные житель Комсомольска-на-Амуре прилетел из Хабаровска в Москву с двумя сыновьями и оставил их в аэропорту Шереметьево. В записке, которую отец спрятал в рюкзаке одного из мальчиков, он объяснил, что временно не может заботиться о детях, но готов забрать их чуть позже. Разбираемся, почему мужчина так поступил, а также какая судьба теперь ждет его сыновей.

"Заработать для семьи"

Фото: СКР

Мальчиков 2011 и 2014 года рождения 26 января в терминале D обнаружили сотрудники аэропорта Шереметьево. "Пассажиры тоже внимание обратили, и у нас тут безопасность ходит. (Отец. – Прим. ред.) оставил детей с запиской и благополучно исчез. Конечно, это шок для них", – рассказали сотрудники службы безопасности авиагавани.

В записке, которую нашли у мальчиков, мужчина пишет, что пока не имеет средств на содержание семьи. Вместе с ней он оставил все документы детей и копию своего паспорта. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.





Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.

По словам министра социальной защиты населения Хабаровского края Светланы Петуховой, семья не являлась малоимущей, однако "родители жили недружно". А в городской администрации Комсомольска-на-Амуре добавили, что мама мальчиков уже попадала в поле зрения социальных работников.

"В 2017 году комиссией по делам несовершеннолетних рассматривался протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – дети опрокинули на себя горячий чайник, когда их мама выходила в магазин. По решению комиссии матери вынесли предупреждение", – сообщили там.





городская администрация Комсомольска-на-Амуре Старший ребенок посещал одну из школ, младший ходил в детский сад. Отец детей работал в частных охранных предприятиях, неоднократно выезжал на заработки вахтовым методом. Дважды во время этих командировок по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, ссылаясь на то, что не может оставить детей матери. После возвращения с вахты детей забирал.

Знакомый женщины также рассказал журналистам, что она два раза сбегала от супруга. По его мнению, мама мальчиков "неадекватный человек, бросила детей, когда муж был на вахте". А родственник семьи добавил, что якобы бабушки и дедушки старались повлиять на ситуацию или забрать внуков себе, однако это ни к чему не привело.

В СМИ также появились сообщения, что сама женщина утверждает: у ее мужа "не все в порядке с головой". Якобы он издевался над семьей, страдал от алкоголизма и поднимал на нее руку. По словам мамы детей, у нее есть шрамы от ножевых ранений, а также было четыре сотрясения.

Известно, что в итоге супруги развелись, при этом воспитанием сыновей занимался только отец. В последнее время мужчина активно искал работу, причем неважно, в каком городе. В его резюме на одном из сайтов в графе "Цель" указано: "Заработать деньги для семьи".

24 января он забрал документы старшего сына из школы. В администрации Комсомольска-на-Амуре отметили, что мужчина пояснил свои действия решением переехать в Москву, где якобы у него есть квартира и возможность найти работу.



Фото: телеграм-канал Life Shot

После случившегося правоохранители разыскали мать мальчиков. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. По ее словам, женщина ничего не знала о произошедшем и не поддерживала никаких отношений с семьей.





Виктория Трегубенко уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Мы поговорили с матерью мальчиков. У нее сейчас новая семья, она ждет ребенка, но они с мужем готовы забрать детей.

Отца мальчиков также удалось отыскать: сообщается, что он улетел в Ростов-на-Дону. Напомним, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по факту оставления малолетних детей в опасности.

Сейчас мальчики находятся в Химкинской областной больнице под наблюдением врачей. Их сегодня навестила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и пообщалась с докторами. По словам омбудсмена, состояние детей удовлетворительное.





Анна Кузнецова уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Поговорила с докторами, вопросов пока к соматическому состоянию здоровья нет, но обследование будет проводиться, проведена лишь часть обследования, с ними побеседовали психологи, взяли необходимые анализы.

Кузнецова добавила, что тоже располагает информацией: мама мальчиков желает забрать детей. Тем не менее омбудсмен подчеркнула: "Мы знаем и другую информацию, что она была привлечена по некоторым административным статьям за неисполнение родительских обязанностей".

Вернут ли мальчиков маме?

Фото: телеграм-канал Mash

Такие ситуации, как та, что произошла в Шереметьево, негативно сказываются на психике детей. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил врач-психотерапевт Александр Федорович. Эксперт отметил, что для мальчиков очень важна связь с отцом.

"Раньше считалось, что все проблемы, которые приходят с детства, связаны с холодными, равнодушными и деспотичными матерями. В последнее время стали говорить, что это, скорее, отцовская тема. Эмоциональная привязанность, формирование социальных навыков, формы поведения больше принадлежат отцам", – сказал эксперт.

Также эксперт отметил, что, по его мнению, дети пережили серьезную стрессовую нагрузку. "Сначала их бросила мать, потом их увез отец в другой регион. Уровень стресса довольно высокий, потому что нервная система у ребенка невызревшая, такой калейдоскоп событий лишает ребенка моментов, ориентируясь на которые, он должен давать оценку происходящему", – объяснил Федорович.





Александр Федорович врач-психотерапевт Думаю, если будут предприняты своевременные мероприятия по психологической адаптации, то вероятность того, что это как-то аукнется во взрослой жизни, она несколько ниже. Если ситуация повиснет или будет длиться в напряженных рамках, то это, безусловно, повлияет на взрослую жизнь как минимум в невротическом регистре.

В свою очередь, адвокат Ян Гунчиков в разговоре с Москвой 24 оценил возможность того, что с учетом всех обстоятельств органы опеки передадут детей матери.



Фото: скриншот телеканала Москва 24

"Суд будет решать, если у нее были правонарушения, связанные с плохим воспитанием и уходом за несовершеннолетними. Обязательно органы опеки должны не просто ей отдать детей, а возбудить судебное производство... В любом случае просто забрать детей у нее нельзя", – объяснил Гунчиков.





Ян Гунчиков адвокат Она законный представитель. Формально родительских прав пока не лишена. Я считаю, что судебная процедура будет. С учетом того, что, вероятно, были административные правонарушения и еще такое медийное внимание, органы опеки будут действовать очень аккуратно.

Также эксперт добавил, что, по его мнению, отца мальчиков точно привлекут к ответственности.

"Какое будет наказание – это уже второй вопрос, но наказывать надо, это моя точка зрения. Если не можешь воспитывать детей, можешь сдать в детдом, но бросить ребенка в аэропорту – это безобразие", – заключил собеседник Москвы 24.





Соболева Илона, Ефимова Мария