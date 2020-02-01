Бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы от их отца

Фото: скриншот видео СК РФ

Отец детей, брошенных им в аэропорту, угрожал их бабушке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Хабаровского края.

Ранее женщина заявила, что планирует забрать детей к себе.

"Бабушка получила угрозы от отца детей", – заявил собеседник информагентства.

Кроме того, в администрации Комсомольска-на-Амуре располагают информацией об угрозах, которые поступали в адрес бабушки, до инцидента в московском аэропорту.

"Со слов знакомой бабушки, мужчина ей угрожал до инцидента в аэропорту Шереметьево", – заявил представитель администрации города.

Следователи СК дадут оценку угрозам, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

"По имеющимся данным, отец детей, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних и без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики", – говорится в сообщении.

Уточняется, что городские власти выплатят единовременное пособие опекунам мальчиков. Размер компенсации, как заявили в администрации, будет на уровне 30 – 50 тысяч рублей. Сейчас решаются формальные вопросы.

"Ребята, еще находясь в Москве, выразили желание посещать спортивные секции. Как только они адаптируются, будем также подбирать им варианты", – добавили представители городских властей.

Ранее стало известно, что мальчики приедут к бабушке до конца нынешней недели. По словам министра социальной защиты населения Хабаровского края Светланы Петуховой, доставку детей обеспечат власти и передадут опекуну.

26 января мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. В детском рюкзаке были обнаружены их свидетельства о рождении и записка, в которой объяснялось, почему их оставили одних. СК возбудил дело по факту оставления малолетних детей в опасности.

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.