Брошенных детей в Шереметьево передадут бабушке на этой неделе

Фото: СК РФ
Брошенные дети в аэропорту Шереметьево вернутся домой на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлану Петухову.
"На этой неделе дети будут дома. Мы привезем детей прямо бабушке домой, она на вокзале будет их встречать. Власти обеспечат доставку детей, их никто в обиду не даст", – сказала Петухова.
Она также отметила, что бабушке обеспечат финансовую помощь, положенную по закону в случае воспитания внуков. Все остальные вопросы власти тоже решат, резюмировала министр.
Ранее на бросившего детей в аэропорту мужчину завели еще одно уголовное дело об истязании жены и детей. По данным СК, мужчина систематически наносил побои своим детям и жене. Также в отношении родителей заведено дело о халатности по отношению к своим детям.
Отмечалось, что в ходе расследования двух дел будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые поспособствовали совершению преступления.
26 января мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. В детском рюкзаке были обнаружены их свидетельства о рождении и записка, в которой объяснялось, почему их оставили одних. СК возбудил дело по факту оставления малолетних детей в опасности.
Проверки начали транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ситуацию на личном контроле держит глава Хабаровского края. Мать о ситуации ничего не знала.
Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.
В администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что семья получала предупреждения от органов за ненадлежащее воспитание. В 2017 году дети опрокинули на себя горячий чайник, получили ожоги, когда мать выходила в магазин.
В отношении отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязании семьи – СК
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