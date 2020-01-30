Бросивший детей в Шереметьево мужчина стал фигурантом еще одного дела

Фото: СК РФ

Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина стал фигурантом еще одного дела об истязании жены и детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК).

В ведомстве рассказали, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что мужчина в городе Комсомольск-на-Амуре систематически наносил своим детям и жене побои. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Истязание".

По данным СК, ранее семья попадала в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за неисполнения родительских обязанностей. В связи с этим было возбуждено дело о халатности родителей, в рамках которого будет дана оценка должностных лиц органов системы профилактики.

В пресс-службе добавили, что в ходе расследования двух дел будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые поспособствовали совершению преступления.

26 января мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. В детском рюкзаке были обнаружены их свидетельства о рождении и записка, в которой объяснялось, почему их оставили одних. СК возбудил дело по факту оставления малолетних детей в опасности.

Сейчас дети находятся в больнице. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил их, отметив, что они находятся в отличном состоянии.

Проверки начали транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ситуацию на личном контроле держит глава Хабаровского края. Мать о ситуации ничего не знала.

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.

В администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что семья получала предупреждения от органов за ненадлежащее воспитание. В 2017 году дети опрокинули на себя горячий чайник, получили ожоги, когда мать выходила в магазин.