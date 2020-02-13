СК задержал мужчину, оставившего своих детей в Шереметьево

Фото: СК РФ

Следователи задержали мужчину, который оставил двоих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево в январе, говорится на сайте СК.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан мужчина 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание"), частью 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия", – говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, мальчиков передали бабушке. Братья вернулись в Комсомольск-на-Амуре в сопровождении представителей аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и представителей региона. На бабушку оформлена временная опека.

До этого сообщалось, что в адрес бабушки поступали угрозы от отца детей. Уточнялось также, что они имели место и до инцидента в аэропорту. Следователи проверят эту информацию.

26 января мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. СК возбудил дело по факту оставления малолетних детей в опасности.

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.

Следователи выяснили, что семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей. Было заведено уголовное дело по статье о халатности, в отношении отца – по статье "Истязание".