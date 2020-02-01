Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке

Детей, оставленных в аэропорту Шереметьево отцом, передали бабушке. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Анны Кузнецовой на странице в Facebook.

Братья вернулись в Комсомольск-на-Амуре. В сопровождении представителей аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и представителей региона их отправили бабушке.

На нее оформлена временная опека. Решены вопросы с детсадом и школой рядом с домом, куда ребята будут ходить.

Городские власти выплатят единовременное пособие опекунам мальчиков. Размер компенсации, как заявили в администрации, будет на уровне 30–50 тысяч рублей. Сейчас решаются формальные вопросы.

Ранее стало известно, что в адрес бабушки поступали угрозы от отца детей. Уточнялось также, что они имели место и до инцидента в аэропорту. Следователи проверят эту информацию.

26 января мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. СК возбудил дело по факту оставления малолетних детей в опасности.

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.

Следователи выяснили, что семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей. Было заведено уголовное дело по статье о халатности, в отношении отца – по статье "Истязание".