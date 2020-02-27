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Происшествия

12:27

Суд оставил под арестом мужчину, бросившего детей в Шереметьево

суды происшествия

Фото: СК РФ

Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, который оставил своих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, пробудет под арестом до 13 апреля. Решение принял Хабаровский краевой суд, сообщил РИА Новости адвокат Денис Пензин.

"Суд отклонил апелляционную жалобу об изменении меры пресечения. Виктор Гаврилов останется под стражей до 13 апреля", – сказал адвокат.

Ранее Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину. Его обвиняют в совершении преступлений по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража".

По данным следствия, задержанный не только бросил детей в незнакомом для них месте, но и систематически избивал свою бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

26 января отец оставил двух мальчиков в возрасте 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Позже детей устроили в школу и детский сад в Комсомольске-на-Амуре. Они проживали у бабушки, пока 14 февраля их не передали матери.

Оставленных в Шереметьево детей передали матери

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