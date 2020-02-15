Бросившего детей в Шереметьево мужчину отправили под арест

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Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает ТАСС.

Суд заключил Виктора Гаврилова под стражу до 13 апреля. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража").

Адвокат сообщил журналистам, что защита будет обжаловать решение суда об аресте. Сам Гаврилов заявил, что решение суда стало для него неожиданностью.

26 января отец оставил двух мальчиков в возрасте 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Позже детей устроили в школу и детский сад в Комсомольске-на-Амуре. Они проживали у бабушки, пока 14 февраля их не передали матери.