Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детсад

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Детей, которых отец оставил в Шереметьево, устроили в школу и детский сад Комсомольска-на-Амуре, сообщает ТАСС. Помощь бабушке мальчиков оказала администрация города.

"На выходных бабушка мальчиков, на которую оформлена временная опека, осмотрела детский сад, который будет посещать младший ребенок, а также встретилась с директором школы, куда будет ходить старший. Дети устроены, учебники и тетради для старшего ребенка есть", – рассказали в администрации.

Отмечается, что дети не будут ходить в учебные организации, которые посещали до этого, поскольку сейчас проживают в другом районе города – школа и детсад находятся во дворе дома их бабушки.

Кроме того, семье помогут материально. Город выплатит бабушке до 50 тысяч рублей. Ранее финансовую помощь ей оказало правительство Хабаровского края.

В субботу сообщалось, что детей, оставленных в аэропорту Шереметьево отцом, передали бабушке. Братья вернулись в Комсомольск-на-Амуре в сопровождении представителей аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и представителей региона. На бабушку оформлена временная опека.

Ранее стало известно, что в адрес бабушки поступали угрозы от отца детей. Уточнялось также, что они имели место и до инцидента в аэропорту. Следователи проверят эту информацию.

26 января мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. СК возбудил дело по факту оставления малолетних детей в опасности.

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.

Следователи выяснили, что семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей. Было заведено уголовное дело по статье о халатности, в отношении отца – по статье "Истязание".