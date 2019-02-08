Геймера оштрафовали на 14,5 млн рублей за чит в GTA

Жителя Флориды Джонни Переса осудили за создание читов для игры Grand Theft Auto V. Программиста оштрафовали на 220 тысяч долларов (14,5 миллиона рублей). Об этом сообщает портал Game Debate.
Перес создал программу под названием Elusive ("Неуловимый") и продавал ее геймерам за 10-30 долларов. Читы позволяли игрокам бесконечно генерировать внутриигровую валюту, что фактически обесценивало ее.
Изначально дистрибьютор компьютерных игр Take-Two обратился к Пересу с просьбой прекратить распространение программы. Программист согласился и даже принес извинения компании и игровому сообществу. Однако он не сдержал обещания и вновь стал продавать читы. После этого дистрибьютор обратился в суд.
В иске указывалось, что действия Переса нанесли компании убытки в размере не менее 500 тысяч долларов.
В результате суд встал на сторону дистрибьютора и приговорил Переса к максимальному штрафу — 150 тысяч долларов. Еще 70 тысяч — судебные издержки.
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