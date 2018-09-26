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26 сентября 2018, 20:23 (обновлено 26.09.2018 20:40)

Происшествия

Геймер из Воронежа набросился с ножом на девушек, мешавших ему играть

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина напал с ножом на двух девушек, которые сидели во дворе дома и разговором мешали ему играть в компьютерные игры. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Воронежской области.

По данным следствия, 37-летний мужчина играл в компьютерные игры и пил спиртные напитки. В какой-то момент он обратил внимание на девушек, которые сидели во дворе дома и разговаривали. Геймер сделал им замечание, а позже вышел к ним с ножом и стал наносить удары. Одна потерпевшая получила удар ножом в руку, вторая – в живот. Их госпитализировали. А в отношении нападавшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство и заключили его под стражу.

Как отметили в СК, свою вину мужчина не признал.

происшествия криминал
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