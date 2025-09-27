Восемь человек задержаны по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

Восемь человек, причастных к распространению суррогатного алкоголя в Ленинградской области, задержаны, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, правоохранители провели в Сланцевском и Волосовском районах ряд обысков.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале сообщила, что в ходе рейдов полицейские также изъяли из незаконного оборота более тысячи литров суррогатного спиртного.

"Вся изъятая жидкость направлена на физико-химические экспертизы для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются все каналы поступления и реализации суррогата", – отметила Волк.

По информации областного следственного управления СК РФ, при судебно-медицинском исследовании в телах шести погибших выявили высокое содержание метилового спирта.

Накануне стало известно, что в Ленобласти после употребления алкогольных напитков скончались семь человек, еще трое были госпитализированы. Всего за сентябрь зафиксировали смерть 19 человек от суррогатного алкоголя, при этом в восьми случаях было выявлено отравление метанолом.

Правоохранители задержали троих подозреваемых, двоим из них уже предъявлено обвинение в производстве и сбыте алкогольной продукции, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц.

По данным следствия, двое фигурантов дела – мужчина и женщина – знакомы друг с другом. Предположительно, женщина продавала мужчине алкогольно сырье, а тот разводил его водой и продавал жителям своего села.