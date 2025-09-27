Задержан третий подозреваемый по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские задержали третьего подозреваемого по делу об отравлении граждан суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанным оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже обнаружили емкости со спиртосодержащей продукцией, которые изъяли и направили на экспертизу.

Еще двум фигурантам этого дела уже предъявлено обвинение в производстве и сбыте алкогольной продукции, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц, уточнили в региональном следственном управлении СК РФ.

В пятницу, 26 сентября, стало известно, что в Ленобласти после употребления спиртных напитков скончались семь человек, еще трое были доставлены в больницу. Позже число погибших выросло до 19.

Подозреваемыми в продаже суррогата стали мужчина и женщина, которые, по данным МВД, знакомы.

Предположительно, женщина продавала мужчине алкогольное сырье, а тот разводил его водой и продавал односельчанам. Причастность к этому делу третьего подозреваемого установят правоохранители.