Свердловский суд ужесточил приговор за смертельное отравление суррогатом 44 человек

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Областной суд Свердловской области ужесточил приговор суда для 6 фигурантов по уголовному делу о смертельном отравлении 44 человек суррогатным алкоголем. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 6 из 7 фигурантов дела к лишению свободы. В период с лета 2020 по осень 2021 года они участвовали в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, которую затем употребляли жители Екатеринбурга.

Осужденные – поставщики, посредники и непосредственные реализаторы продукции. Так, срок лишения свободы для Армена Аветисяна продлен с 6 до 9 лет и 4 месяцев, Адалату Гурбанову назначили 10 лет колонии вместо 6 лет и 2 месяцев, Надир Мамедов получил 9 лет и 5 месяцев тюрьмы вместо 6 лет, Микайыл Назаров – 9,5 года колонии вместо 6 лет и 3 месяцев, Заур Джаббаров получил 9 лет вместо 5,5 года колонии, а Артем Чабан – 10 лет вместо 6,5 года колонии.

Седьмая фигурантка уголовного дела Татьяна Васильева ранее получила 3 года лишения свободы условно.

Большинство пострадавших приобрели спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге осенью 2021 года.





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