Суд арестовал одного из фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Ленинградской области"

Сланцевский городской суд избрал меру пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному дело об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчина будет находиться под стражей 1 месяц 30 суток.

Ранее в Ленобласти после употребления алкогольных напитков скончались семь человек, еще трое были госпитализированы. Всего за сентябрь зафиксировали смерть 19 человек от суррогатного алкоголя, при этом в восьми случаях было выявлено отравление метанолом.

Полиция задержала 8 подозреваемых, двум из которых предъявили обвинение в производстве и сбыте алкогольной продукции, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц.

Во время рейдов правоохранители также изъяли более тысячи литров суррогатного спиртного и направили на экспертизу.