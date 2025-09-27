27 сентября, 15:09Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Ленинградской области"
Сланцевский городской суд избрал меру пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному дело об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Мужчина будет находиться под стражей 1 месяц 30 суток.
Ранее в Ленобласти после употребления алкогольных напитков скончались семь человек, еще трое были госпитализированы. Всего за сентябрь зафиксировали смерть 19 человек от суррогатного алкоголя, при этом в восьми случаях было выявлено отравление метанолом.
Полиция задержала 8 подозреваемых, двум из которых предъявили обвинение в производстве и сбыте алкогольной продукции, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц.
Во время рейдов правоохранители также изъяли более тысячи литров суррогатного спиртного и направили на экспертизу.
Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленобласти после массового отравления