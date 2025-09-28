В Ленобласти 14 человек задержаны по делам об отравлении спиртным

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

Четырнадцать человек задержаны в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении алкоголем в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения суррогатной продукции, а также изъято более 1 300 литров.

В судах продолжат рассматривать ходатайства следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Уже избрана мера пресечения в отношении 54-летнего местного жителя. Он заключен под стражу до 24 ноября.

Об отравлении людей спиртными напитками в Ленобласти стало известно 26 сентября. Скончались семь человек, еще трое были доставлены в больницу. Всего за сентябрь в регионе зафиксировали смерть 19 человек от отравления суррогатным алкоголем.

После проведения экспертизы в телах шести погибших выявили высокое содержание метилового спирта.

Ранее суд отправил в СИЗО мужчину, который является фигурантом уголовного дела. Спустя время под стражу был заключен второй фигурант дела.