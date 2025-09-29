29 сентября, 19:11Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу до 23 ноября восьмого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении алкоголем жителей Ленинградской области, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По данным инстанции, Алекс-Владимир Нойманн обвиняется по статье о производстве и сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности и повлекла по неосторожности смерть двух и более лиц.
Сам злоумышленник вину признал частично. Сторона защиты просила избрать ему более мягкую меру пресечения.
Кроме того, в рамках расследования дела были дополнительно задержаны еще трое подозреваемых. Они входят в число лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло хранение изъятой из оборота продукции.
"Подозреваемыми были организованы каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов Ленинградской области спиртосодержащей жидкости", – сообщает телеграм-канал регионального СУ СК РФ.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Об отравлении людей алкогольным суррогатом в Ленобласти стало известно 26 сентября. 7 человек скончались, еще 3 были доставлены в больницу. При этом всего за сентябрь в регионе зафиксировали смерть 19 человек от отравления.
Изначально были задержаны 14 человек. Суд начал заключать под стражу фигурантов дела.
Как заявили в МВД, алкоголь распространяла коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор.
