Суд арестовал восьмого фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу до 23 ноября восьмого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении алкоголем жителей Ленинградской области, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным инстанции, Алекс-Владимир Нойманн обвиняется по статье о производстве и сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности и повлекла по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сам злоумышленник вину признал частично. Сторона защиты просила избрать ему более мягкую меру пресечения.

Кроме того, в рамках расследования дела были дополнительно задержаны еще трое подозреваемых. Они входят в число лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло хранение изъятой из оборота продукции.

"Подозреваемыми были организованы каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов Ленинградской области спиртосодержащей жидкости", – сообщает телеграм-канал регионального СУ СК РФ.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Об отравлении людей алкогольным суррогатом в Ленобласти стало известно 26 сентября. 7 человек скончались, еще 3 были доставлены в больницу. При этом всего за сентябрь в регионе зафиксировали смерть 19 человек от отравления.

Изначально были задержаны 14 человек. Суд начал заключать под стражу фигурантов дела.

Как заявили в МВД, алкоголь распространяла коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор.