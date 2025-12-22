Форма поиска по сайту

22 декабря, 14:47

Город

Ежи начали просыпаться в столице из-за теплой погоды

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В столице из-за теплой погоды начали просыпаться ежи, занесенные в Красную книгу Москвы, сообщил Агентству "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

Он предположил, что это, вероятно, молодые животные, которые способны снова впасть в спячку, однако из-за отсутствия густого подшерстка они могут мерзнуть даже при температуре от 5 до 7 градусов тепла. Кроме того, существует риск, что без достаточного количества пищи ежи ослабнут.

Эксперт пояснил, что "рано или поздно" животные все-таки уйдут в спячку, однако им может не хватить жировых запасов для зимовки.

"Вот это немножко так печалит, но спасать их не надо, там природа сама разберется. Шансы на выживание у них достаточно высокие", – отметил Глазков.

По его словам, в случае резкого похолодания они способны быстро найти укрытие – например, под пеньком или в слое листвы – и не тратить 2–3 недели на обустройство полноценного зимнего убежища.

"Они, в принципе, могут оперативно найти место, где перезимовать", – заключил эксперт.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявлял, что теплый декабрь без снега не создаст серьезных проблем для диких животных, в том числе для медведей и ежей. Он отметил, что ежам пережить зиму легче, так как им проще найти себе "укромное местечко". А, например, для медведей основной сложностью является сокращение подножного корма.

животныепогодагород

закрыть

