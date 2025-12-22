На Рождественской улице в Москве затруднено движение из-за провала грунта

Фото: пресс-служба проекта "Моя улица"

На Рождественской улице в Москве затруднено движение в связи с провалом грунта. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

По данным ГАИ, инцидент произошел в районе дома 21.

"Движение транспорта осуществляется по одной полосе на участке от улицы Покровской до проспекта Защитников Москвы", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники Госавтоинспекции и городские службы. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее жителей многоквартирного дома в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за провала асфальта. Он образовался в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора. Для устранения последствий нарушения был организован специальный штаб. Пострадавших в результате ЧП не было. Жильцов дома временно разместили в школе.