Движение возобновлено на нескольких центральных улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение возобновлено на Кремлевской и Фрунзенской набережных, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

О перекрытиях на данных участках стало известно днем 17 декабря. Для объезда водителям предлагали воспользоваться Третьим транспортным кольцом (ТТК), Комсомольским проспектом и Житной улицей.

Департамент транспорта Москвы предупреждал, что в центре Москвы в среду и пятницу, 17 и 19 декабря, возможны локальные ограничения движения. Именно поэтому водителей призывали пересесть на метро. В случае если поездок на личном транспорте не избежать, автомобилистов просили выезжать в город после 20:00.

Водителям напомнили, что на интенсивность движения 17 и 19 декабря могут повлиять небольшие аварии, ремонтные работы на дорогах и погодные условия. В связи с этим автомобилистов попросили заранее планировать свой маршрут и не отвлекаться на телефон во время движения. Также их призвали быть внимательнее за рулем.

