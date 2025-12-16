Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в центре города 17 и 19 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы в среду и пятницу, 17 и 19 декабря, возможны локальные ограничения движения. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



"Рекомендуем 17 и 19 декабря для поездок по городу воспользоваться метро. На автомобиле планируйте на более позднее время – после 20:00", – призвали в ЦОДД.

Отмечается, что на движение транспорта в среду и в пятницу могут повлиять мелкие ДТП, ремонтные работы на дорогах и погодные условия. Водителям рекомендовано планировать свой маршрут заранее и не отвлекаться на телефон во время движения. Также надо быть внимательным за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Вместе с тем ограничения движения продолжают действовать на участках улицы Плющева. Причиной для их введения послужило проведение инженерных работ. Для движения и парковки закрыта одна или две полосы, в зависимости от даты и времени. Ограничения продлятся до 30 января 2026 года.

